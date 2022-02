ETZ moet anti-vax-IC’er na ontslag 74.000 euro betalen

Dagblad De Gelderlander schrijft dat de IC-verpleegkundige al in maart 2020 een waarschuwing krijgt van het ETZ, als hij twittert dat artsen zijn ‘gehersenspoeld’. Later dat jaar gaat hij naar een uitzending van de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, die oproept om de vaccinatiecampagne stil te leggen.

De verpleegkundige stelt in die uitzending dat twee patiënten na een vaccinatie een hartstilstand kregen, maar dat het ziekenhuis dit niet meldt als bijwerking. Ook een hersenbloeding en de dood van patiënten door vaccinatie worden volgens hem niet gemeld.

Gevoelige informatie

ETZ stelt dat de verpleegkundige gevoelige informatie deelt van patiënten: een schending van het beroepsgeheim. Daarmee zou hij het ziekenhuis, patiënten en hun familie schaden. Hij betwist het ziekenhuis zijn beweringen over sterftecijfers, bijwerkingen en vaccinatiecijfers.

De man stelt echter dat hij zich in de materie heeft verdiept op Facebook. Ook was het niet zijn doel ETZ te schaden, omdat hij een beroep doet op de vrijheid van meningsuiting. De rechter vindt dat de man de meeste uitingen ‘had mogen doen’, schrijft De Gelderlander. Expliciete, aan ETZ of bepaalde medewerkers gerichte verwijten heeft hij niet gemaakt, zo luidt het vonnis.

Patiëntendossiers

De rechter is ook kritisch op de werknemer: “Weliswaar heeft hij niet de namen van die patiënten genoemd, maar de kans dat (nabestaanden van) die patiënten zichzelf of hun verwanten herkennen in zijn uitspraken is niet ondenkbaar. Daarvoor heeft hij voldoende details genoemd.” Ook keek de IC-verpleegkundige onbevoegd in patiëntendossiers, op zoek naar informatie.

De rechter vindt het ontslag van de man terecht, maar hij krijgt wel een transitievergoeding van 74.000 euro.