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Thema: Personeel
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Bestuurder Ammi Zorg krijgt zelfstraf voor gesjoemel met diploma’s

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Een voormalig bestuurder van zorgbemiddelingsbureau Ammi is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Bij zijn bedrijf zijn valse diploma’s en vog’s (verklaring omtrent gedrag) gevonden en volgens de rechter had hij kunnen weten dat de documenten niet deugden.

Veertig valse documenten trof justitie aan in 2020 bij een inval op een locatie van Ammi Zorg. Een zorginstelling had eerder een melding gedaan van twijfels over de invalkrachten die via het bureau werden ingezet. Later bleek dat mensen met strafblad werden uitgezonden naar zorgorganisaties.

Op de hoogte

De inmiddels veroordeelde bestuurder Brahim A. gaf tijdens de rechtszaak aan dat hij niet wist dat de documenten vervalst waren. De rechter ging daar niet in mee, onder meer omdat uit een getapt telefoongesprek blijkt dat hij in minimaal één geval wel degelijk op de hoogte was van gesjoemel.

Straf

De straf van anderhalf jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk is lager dan de eis van het openbaar ministerie. De rechter weegt mee dat de zaak lang heeft geduurd en dat Ammi Zorg al een boete heeft betaald.

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