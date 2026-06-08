Eerste doelen voor verminderen regeldruk niet gehaald

De eerste doelstellingen om de regeldruk in de zorg te verminderen zijn niet gehaald. Dat blijkt uit het Kamerdebat over de arbeidsmarktbeleid in zorg en welzijn.

Beeld: Cozine Stock.adobe.com

Het doel was om eind vorig jaar 5 procent minder regeldruk te realiseren voor zorgverleners. Dat is bij lange na niet gehaald. Er is slechts 1 procent minder regeldruk.

Teleurstellend

PVV-Kamerlid Vicky Maeijer vroeg aan minister Mirjam Sterk (CDA) van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport van Nederland, wat er nu gaat gebeuren nu de eerste doelstelling al niet is gehaald en of de minister aanstuurt op aanvullende doelstellingen.

Sterk vindt de uitkomst ook teleurstellend. Ze trekt de welbekende vergelijking met een mammoettanker die gedraaid moet worden. Sterk put nog wel hoop uit regionale voorbeelden zoals de afschaffing van de dubbele medicatiecontrole en het afschaffen van de zorg-en dienstverleningsovereenkomst. Die zouden op grote schaal overgenomen moeten worden.

Dat het niet is gelukt de eerste doelstelling te halen, wijdt Sterk aan de AZWA-partijen zelf, niet aan haar ministerie. Ze wil een ‘indringend gesprek’ voeren met deze partijen.

Geen campagne

Verder werd tijdens het debat duidelijk dat Sterk geen voorstander is van een wervingscampagne. Ze steekt dat geld liever in de zorg uit, ook omdat niet bewezen is of zo’n campagne wel werkt. Bovendien wijst ze op het landelijke platform Zowi.

Ook het verhogen van de salarissen ziet Sterk niet zitten, want het zou miljarden kosten om die marktconform te maken. Sommige salarissen in de zorg zijn allang marktconform, zegt ze. Bovendien, zegt Sterk, is het salaris niet doorslaggevend. “Het gaat ook met het feit dat zorgprofessionals met mensen werken en betekenisvol werk doen. “Nu wil ik niet zeggen dat het salaris niet telt, maar het is niet het belangrijkste waarom mensen in de zorg gaan werken.”

Tekort aan stageplekken

Sterk zoekt verder naar creatieve oplossingen voor het opschalen van stageplaatsen in de zorg. Het tekort aan stageplekken is in korte tijd verdubbeld. Eerst waren er 1800 plekken te weinig, inmiddels zijn dat er een kleine 4000. Het grote probleem is volgens Sterk vooral het tekort aan stagebegeleiders. Een van de oplossingen zou zijn dat ook weekenden en vakanties als stagetijd benut kunnen worden. Dat mag nu niet.

Kindzorgvilla’s

Sterk werd tijdens het debat ook onder druk gezet over de kindzorgvilla’s voor ernstig gehandicapte kinderen. Tweede Kamerlid Julian Bushoff (PvdA-GroenLinks) stelde dat de belofte van de minister glashelder was, namelijk dat de villa’s pas de deuren zouden sluiten als voor alle kinderen een plek gerealiseerd zou zijn. Bushoff wilde weten hoe de minister die belofte na gaat komen.

Eindhoven

Bushoff diepte de cijfers op uit het verleden die tijdens vorige debatten over de arbeidsmarkt werden genoemd. Eerst was er een tekort van 195.000 mensen, toen 240.000 en nu is de prognose 300.000. In de meest recente Kamerbrief over het Arbeidsmarktbeleid in zorg en welzijn, noemt Sterk dat het personeelstekort in 2035 wordt geschat op bijna 301 duizend werkenden. Dat is een groep mensen groter dan alle inwoners van de stad Eindhoven bij elkaar.

Achterover leunen

Het antwoord van het kabinet op die tekorten, stelt Bushoff, is tweeledig. Aan de ene kant verhoogt het kabinet de drempel om zorg te gebruiken en aan de andere kant schrapt het kabinet het stagefonds en een fonds voor om- en bijscholing. Bushoff: “Ze zeggen weleens ‘regeren is vooruitzien’, maar ik vraag me af wat het kabinet hier doet. Want we zien het arbeidsmarkttekort op ons afkomen, maar het kabinet acteert er niet op. We zien een kabinet dat achterover leunt en doorgaat op de ingeslagen weg van het vorige kabinet, namelijk met het wegbezuinigen van zaken die kunnen helpen bij het terugdringen van het personeelstekort.”