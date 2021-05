EU eist potentiële miljardenvergoeding van AstraZeneca

AstraZeneca verwacht vóór 1 juli maar 100 miljoen van de beloofde 300 miljoen coronavaccins te kunnen leveren. Vanaf dat moment staat het bedrijf dus 200 miljoen doses in het krijt. Als dat zo zou blijven, zou de schadevergoeding dagelijks met 2 miljard euro aangroeien. AstraZeneca had begin mei 50 miljoen doses geleverd, slechts een kwart van de vaccins uit het contract.

Contactbreuk

Het dagelijks EU-bestuur en AstraZeneca troffen elkaar woensdag in de rechtbank in Brussel. De commissie heeft een rechtszaak aangespannen om de vaccinmaker zover te krijgen vóór juli minstens 120 miljoen doses te leveren.

Een advocaat van de EU beschuldigde de farmaceut van contractbreuk met het landenblok. Daarbij zou AstraZeneca niet eens hebben geprobeerd om zich aan het contract te houden. Ook zou de farmaceut tekort zijn geschoten met het informeren over leveringsproblemen. Vooral omdat het bedrijf altijd volhield dat het aan zijn afspraken zou voldoen.

Complexe productie

Het bedrijf had de EU in december gewaarschuwd voor productieproblemen. Pas eind januari, vlak voor het begin van de leveringen, zou het bedrijf hebben medegedeeld dat er veel minder vaccins zouden worden geleverd dan afgesproken in het eerste kwartaal.

De advocaat van AstraZeneca benadrukte dat een contract voor een medicijn wel wat anders is dan een contract voor de levering van schoenen of T-shirts. De raadsheer benadrukte hoe complex de productie van een nieuw vaccin is. Volgens de farmaceut moet de schadevergoeding fors naar beneden worden gebracht bij een negatief vonnis. Hij zei verder de beschuldigingen van de EU schokkend te vinden.

Niet bindend

Verder wees de advocaat van AstraZeneca erop dat het bedrijf zijn leveringsdoelstellingen had geformuleerd op basis van vroege ramingen van de productiecapaciteit. Hij voegde eraan toe dat het vaccin tegen kostprijs werd verkocht. Het contract was in zijn ogen ook niet bindend, omdat het bedrijf alleen maar kon beloven dat het zijn uiterste best zou doen om aan de afspraken te voldoen.

De volgende hoorzitting is op 4 juni, gevolgd door een vonnis dat ergens later die maand wordt verwacht. (ANP)