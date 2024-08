EU steekt miljoenen in door Amsterdam UMC geleid kankeronderzoek

Ze gaan dat, met het EU-geld, doen “om te kunnen voorspellen welke patiënten wel en welke niet gebaat zijn bij immuuntherapie”.

Georganiseerde mix

Het gaat om het project SPACETIME, dat de samenwerking bestudeert tussen kankercellen, immuuncellen en steuncellen die zich in tumoren bevinden. “Het is inmiddels zonneklaar dat een tumor geen doelloos woekerende klomp cellen is, maar juist een georganiseerde mix van cellen die zowel binnen als buiten de tumor interacties aangaan”, zegt een van de coördinatoren, Febe van Maldegem, onderzoeker bij Amsterdam UMC.

SPACETIME duurt vijf jaar en wordt uitgevoerd door vijftien partners in zeven Europese landen.

In ons land horen ieder jaar ruim 14.500 mensen dat ze door longkanker zijn getroffen, aldus Amsterdam UMC. (ANP)