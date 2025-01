EU-toezichthouder EMA verlaat X van Trump-bondgenoot Musk

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de toezichthouder voor vaccins en geneesmiddelen in de Europese Unie, stopt met het gebruik van X. Dat sociale medium is in handen van Elon Musk, een belangrijke bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Het EMA, gevestigd in Amsterdam, is voor zover bekend de eerste organisatie van de Europese Unie die het platform de rug toekeert.

De Europese Commissie doet onderzoek naar X in verband met mogelijke overtredingen van Europese regels voor sociale media. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie eist informatie over de algoritmes die berichten op X onder de aandacht brengen bij gebruikers. Daarnaast eist Brussel informatie over het handhaven van interne regels. Sociale media zijn in de Europese Unie verplicht om gebruikers te beschermen tegen nepnieuws, terroristisch materiaal en onlinehaat.

Communicatiebehoeften

Het EMA zegt dat X “niet langer past bij onze communicatiebehoeften”, zonder dat verder uit te leggen. De autoriteit plaatst haar berichten voortaan op concurrent Bluesky. Het X-account wordt niet verwijderd. Het bureau wil daarmee “voorkomen dat mensen proberen zich voor te doen als ons” en wil ook de mogelijkheid hebben “om gesprekken over volksgezondheid en dierengezondheid te kunnen blijven volgen”.

Musk is sinds deze week het hoofd van het zogenoemde ministerie voor Overheidsefficiëntie, ook al is dat geen officieel ministerie. Musk kocht X, het voormalige Twitter, in 2022. Uit onvrede over de koers van het platform sinds die overname zijn de laatste tijd meer gebruikers vertrokken. Vorige week deden zeker zeventien maatschappelijke organisaties dat, waaronder Oxfam Novib, COC, Urgenda, Bits of Freedom en Terre des Hommes. Britse, Duitse en Oostenrijkse universiteiten maken ook geen gebruik meer van hun accounts, net als de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. (ANP)