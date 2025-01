Europese Commissie lanceert plan cyberveiligheid ziekenhuizen

De Europese Commissie heeft woensdag een actieplan gepresenteerd om ziekenhuizen in de Europese Unie beter te beschermen tegen cyberdreigingen. Die nemen volgens de Europese Commissie toe. Daarbij komen ict-systemen plat te liggen en moeten afspraken met patiënten of operaties worden afgezegd. Ook de bescherming van patiëntgegevens loopt gevaar.

Het actieplan heeft als doel cyberaanvallen op ziekenhuizen te voorkomen, beter op te sporen en op te lossen. Het actieplan was aangekondigd bij het aantreden van de nieuwe Europese Commissie.

Actieplan

“Kritieke infrastructuren van onze gezondheidssystemen zijn bijzonder kwetsbaar voor cyberaanvallen, zoals ransomware of datalekken”, zegt de Commissie. Met ransomware kunnen criminelen kritieke gegevens of computersystemen vernietigen of de toegang ertoe blokkeren, totdat het slachtoffer losgeld heeft betaald.

Onderdeel van het actieplan is het ondersteunen van de gezondheidszorgsector bij het opzetten van systemen om cyberbeveiligingsincidenten te voorkomen. Ook komt er een systeem dat voor de hele Europese Unie waarschuwingen afgeeft over potentiële cyberdreigingen. Als het toch misgaat, kan een snelle interventiedienst ziekenhuizen te hulp schieten om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Cyberbeveiligingsincidenten

“De moderne gezondheidszorg heeft ongelooflijke vooruitgang geboekt door digitale transformatie, waardoor burgers hebben kunnen profiteren van betere gezondheidszorg. Helaas zijn gezondheidszorgsystemen ook onderhevig aan cyberbeveiligingsincidenten en -bedreigingen”, zei EU-commissaris Henna Virkkunen (Tech soevereiniteit en Veiligheid). Het actieplan moet ervoor gaan zorgen “dat zorgsystemen, instellingen en aangesloten medische apparaten weerbaar zijn”.

“Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun meest gevoelige informatie veilig is. Zorgverleners moeten vertrouwen hebben in de systemen die ze dagelijks gebruiken om levens te redden”, vulde EU-commissaris Olivér Várhelyi (Zorg) aan. (ANP)