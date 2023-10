Ex-directeur Slotervaartziekenhuis krijgt 18 maanden cel

De voormalig directeur van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft achttien maanden cel opgelegd gekregen in het hoger beroep tegen haar veroordeling. Daarvan zijn zes maanden voorwaardelijk. Eerder had de rechtbank haar vijftien maanden opgelegd. Hier ging ze tegen in beroep.

Het gerechtshof in Amsterdam acht nog steeds bewezen dat Aysel Erbudak onder meer met valse facturen 1 miljoen euro van het Slotervaartziekenhuis heeft verduisterd in 2008. Dat bedrag ging naar een privéproject in Turkije. Ook heeft ze in 2011 aandelen gekocht in een e-healthproject met geld van het ziekenhuis, schrijft de rechtbank. Die aandelen gingen naar een vennootschap waar zijzelf en haar kinderen aandeelhouders van waren.

Vertrouwen zorgstelsel ondermijnd

Het hof vindt dat Erbudak eigenlijk twintig maanden cel had moeten krijgen. Maar het proces duurde te lang en dat is buiten de schuld om van de ex-directeur. Daarom is daar rekening mee gehouden in de hoogte van de straf. Ook vindt het hof het niet nodig om haar nog te verbieden bestuurder te zijn van een vennootschap. Dat is omdat ze ook een voorwaardelijke gevangenisstraf heeft gekregen met een proeftijd van drie jaar.

Erbudak heeft het vertrouwen in het zorgstelsel ondermijnd, vindt het hof. Ze was van 2006 tot 2013 directeur van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam Nieuw-West. Het geld was bedoeld om medische zorg te leveren aan zieke personen, aldus het hof in de uitspraak. Erbudak lijkt hierbij alleen oog te hebben gehad voor haar eigen gewin. Het ziekenhuis werd failliet verklaard in 2018.

Miljoenenschuld

De zaak kwam naar voren kort na haar ontslag in 2013, dat volgde na conflicten binnen het ziekenhuis. Civiele rechtszaken bezorgden Erbudak later een miljoenenschuld en ze werd uiteindelijk persoonlijk failliet verklaard. (ANP)