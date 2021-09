Experiment NZa voor meer autonomie wijkverpleegkundige

Interessant voor u

Op basis van zestig interviews uit de care- en curesector, zegt Niels Uenk, onderzoeksleider en directeur van Public Procurement and Crisis Management (PPRC) dat er zes opties zijn om de inkoop van medische meterialen in een crisissituatie beter aan te pakken.

Nieuws

Alkema-Stronkhorst ‘Young Financial 2021’

Marlien Alkema-Stronkhorst is de Young Financial van het jaar 2021. Zij wint de verkiezing die Fizi, netwerk zorgfinancials, in samenwerking met haar partner Q-Talent organiseert. Alkema-Stronkhorst is business controller bij het HagaZiekenhuis in Den Haag.