Experimenten met flexibele vaccinatie

Cocktail

Vanaf maandag kan iedereen die geboren is n 1959 z’n AstraZeneca-afspraak omruilen voor een Pfizer-afspraak. Hugo de Jonge gaf hier groen licht voor na het advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede prik met BioNTech/Pfizer net zo goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin.

Doelgroepen

Het is volgens de GGD vooral belangrijk voor mensen die “na hun eerste vaccinatie tot de groep met hoog medisch risico zijn gaan behoren”, en voor vrouwen die na hun eerste prik zwanger zijn geworden. Zwangere vrouwen krijgen namelijk bij voorkeur Pfizer of Moderna.

Mensen die na de eerste prik AstraZeneca last hebben gekregen van een ernstige bijwerking, zoals lekkende haarvaatjes of een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes, mogen geen tweede prik AstraZeneca krijgen en ook geen vervangende prik van Pfizer/BioNTech. Het advies aan hen is om voorlopig geen tweede inenting te krijgen.

Huisartsen boos

Huisartsen zijn niet te spreken over het besluit van de minister. Zij zijn al sinds februari bezig met vaccineren met AstraZeneca. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog komen opdagen als ze de AstraZeneca-prik van de huisarts mogen inruilen voor een prik met Pfizer/BioNTech bij de vaccinatielocaties van de GGD. Ondertussen hebben huisartsen wel alle uitnodigingen, locaties en medewerkers geregeld, en hebben ze dus allerlei kosten gemaakt, klaagt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Prikken zonder afspraak

Ook is het vanaf deze week mogelijk om zonder afspraak een eerste of tweede prik te halen. De GGD’en willen met deze proef te weten komen of mensen behoefte hebben aan “vrije inloop”.

In Zwolle, Dalfsen en Nijmegen kunnen mensen in een keer volledig gevaccineerd worden met het Janssen-vaccin. Daar is namelijk maar één prik voor nodig. In de Rotterdamse Maassilo kunnen 25-plussers kiezen voor Jansen of Pfizer. In Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda kunnen studenten en aankomende studenten zonder afspraak een eerste prik krijgen met Pfizer. Friesland prikt met Pfizer of Moderne in Appelscha, Dokkum, Franeker of Koudum. Willen mensen hun tweede prik zonder afspraak, dan kunnen de Friezen naar Leeuwarden, Drachten, Sneek of Heerenveen.

In de provincie Utrecht kunnen mensen zonder afspraak naar binnen op vaccinatielocaties die maar één dag in de week open zijn. Die zijn in gemeenten als Baarn, Bunschoten, IJsselstein, Leusden, Rhenen en Soest. (Skipr redactie / ANP)