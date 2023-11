ExpertCare stuit wederom op budgetplafond en gaat VGZ-patiënten weigeren

Voor het zevende opeenvolgende jaar overschrijdt ExpertCare het budgetplafond dat zorgverzekeraar VGZ heeft vastgesteld. De zorgorganisatie laat weten een tijdelijke stop in te voeren voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ.

Volgens ExpertCare was het bij het afsluiten van het contract voor dit jaar al duidelijk dat het plafond ontoereikend zou zijn. VGZ weigerde meer ruimte te geven en de zorgorganisatie wilde geen patiënten uitsluiten en ging daarom toch akkoord. Het is voor de zevende keer op rij dat ExpertCare op het plafond van VGZ stuit. De organisatie gaat voorlopig VGZ-verzekerden als nieuwe patiënt weigeren.

Juiste zorg op juiste plek

ExpertCare verwijt VGZ dat het niet meebeweegt met de veranderingen in de markt. De organisatie groeit jaarlijks zo’n 10 procent. Dat is niet uitzonderlijk, stelt de zorgorganisatie. Bovendien dankt het de groei aan de nauwe samenwerkingen met ziekenhuizen. Door gespecialiseerde wijkverpleging aan te bieden, helpt dat ziekenhuizen om hun doelen te halen en de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.

Kindzorg

De afgekondigde patiëntstop kan ertoe leiden dat patiënten langer in het ziekenhuis moeten blijven, waarschuwt ExpertCare. Villa ExpertCare die intensieve kindzorg levert, blijft wel VGZ-cliënten in zorg nemen. Ook cliënten van VGZ die in behandeling zijn, blijven gewoon zorg ontvangen.