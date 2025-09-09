Skipr

Thema: Personeel
Explosieve sfeer in tbs-kliniek Mesdag door personeelsproblemen

,

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Mesdag in Groningen kampt met structurele personeelsproblemen. Dat leidt tot een toenemend risico op incidenten.

Ook lukt het maar niet drugs en mobiele telefoons buiten de poort te houden. Dat komt naar voren uit gesprekken met medewerkers, oud-personeelsleden, een vertrouwenspersoon van tbs-patiënten, advocaten en vakbonden, meldt RTV Noord.

Personeelsproblemen

De problemen vloeien voor een belangrijk deel voort uit een voortdurend personeelstekort, waardoor de werkdruk oploopt. Dat heeft een verhoogd ziekteverzuim tot gevolg, melden meerdere bronnen. De gaten in de roosters worden volgens die bronnen waar mogelijk opgevuld met zzp’ers en ook met onvoldoende gekwalificeerde krachten. Met name jongere personeelsleden houden het al na een paar jaar – en soms nog eerder – voor gezien. Vooral omdat het werk hen te zwaar valt. Ook speelt een gebrek aan bijscholing en begeleiding een rol, zeggen opgestapte medewerkers. (ANP)

Meer over:GgzPersoneel

