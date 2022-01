Extern onderzoek stroomstoring St Jansdal

Interessant voor u

Angelique Schuitemaker is per 24 januari 2022 benoemd tot bestuurder van vvt-organisatie Brentano Amstelveen. Zij volgt Lies Zuidema op die eind februari met pensioen gaat.

Nieuws

Wolleswinkel nieuwe directeur-bestuurder RZCC

Per 1 januari is Mireille Wolleswinkel de nieuwe directeur-bestuurder van het RZCC: het Regionaal Zorg Communicatie Centrum in Eindhoven, de organisatie van zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant vóór zorgaanbieders. Doel is het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling.