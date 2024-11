Nederlandse ggz: ‘Grote zorgen’ over vertrek gemeenten uit IZA

Voorzitter Ruth Peetoom laat na een ingelast overleg weten: “Zonder gemeenten kunnen we de afspraken uit het IZA niet nakomen en wordt dus de voortgang bemoeilijkt.” Ruim 93 procent van de leden van de VNG stemde voor opschorting van het akkoord.

De Nederlandse ggz blijft “vooralsnog” aangesloten bij het zorgakkoord, maar verwacht dat de terugtrekking van de VNG grote gevolgen heeft voor de haalbaarheid van ambities om de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren. De gemeenten zijn namelijk een belangrijke partner voor een mentaal gezonder Nederland en betere toegankelijkheid van specialistische hulp.

“Door vroeger en beter te kijken tegen welke problemen mensen aanlopen op het gebied van eenzaamheid, wonen, financiën, werk of relaties en hen daarbij te helpen, kunnen mentale problemen worden voorkomen”, aldus de organisatie: “Als daarbij ook tijdig wordt ingeschat welke zorg of ondersteuning mensen met mentale problematiek nodig hebben, worden zij passender geholpen. Dat kan betekenen dat mensen niet in de ggz, maar in het sociaal domein of op andere plekken geholpen kunnen worden.”

Maximaal inspannen voor passende hulp

Voor belangrijke bewegingen in de richting zoals die in het IZA zijn afgesproken, met bijvoorbeeld het verkennend gesprek en de mentale gezondheidscentra, is samenwerking met het sociaal domein -en dus gemeenten- van cruciaal belang, laat de Nederlandse ggz weten.

Ondanks dat VNG zich uit IZA heeft teruggetrokken, blijft de organisatie zich “maximaal inspannen om mensen met psychische klachten tijdige en passende hulp te bieden. De samenwerking en transformaties op lokaal en regionaal niveau moeten ook in deze nieuwe situatie zoveel als mogelijk voortgezet worden.”