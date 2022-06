Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De regionale partnerschappen in de geboortezorg en het landelijk programma VIPP Babyconnect hebben nu tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren.

Om deze extra financiering mogelijk te maken, is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorwaarde voor betere samenwerking

Gegevensuitwisseling wordt in de geboortezorg en in de politiek steeds meer gezien als een voorwaarde voor betere samenwerking in de zorg. Volgens Peter Leeflang, MT-lid van de directie Curatieve Zorg van VWS, heeft VIPP Babyconnect de afgelopen jaren samen met cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers de weg vrijgemaakt voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. “Regionale partnerschappen hebben hierin flinke stappen gezet en het is belangrijk dat ze hiervoor goed toegerust blijven, daar horen ook de juiste financiële middelen bij.”

Inrichting en gebruik digitale gegevensuitwisseling

De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024. In die periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten hiervan zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging. De regionale partnerschappen in de geboortezorg hebben nu tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren. Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect kunnen tot 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen.