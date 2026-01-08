Extra slaapplekken voor personeel in ziekenhuizen in het noorden

Het winterse weer is nog niet op zijn retour: in het noorden van Nederland geldt vrijdag opnieuw code oranje. Ziekenhuizen bereiden zich voor op sneeuwval en gladheid, onder meer door extra slaapplekken voor personeel te organiseren.

In drie ziekenhuizen van Treant in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen vinden poliklinische afspraken veelal digitaal of telefonisch plaats. “Maar als patiënten willen komen, zijn ze van harte welkom”, aldus een woordvoerder. “Onze collega’s zijn er namelijk gewoon.”

Slaapplekken

Ook richt de instelling speciale slaapplekken voor zorgpersoneel in. “Collega’s overnachten bijvoorbeeld na de nachtdienst of voor de ochtenddienst hier.” Operaties en andere behandelingen worden uitgevoerd volgens planning.

Het Groningse Martiniziekenhuis laat poliklinische afspraken zoveel mogelijk fysiek doorgaan, maar schakelt over op de telefoon als dat de patiënt beter uitkomt. Een woordvoerder zegt dat er extra slaapplekken zijn voor personeel en dat veertig medewerkers zich voor komende nacht hebben ingeschreven.

Creativiteit

De woordvoerder van het UMCG zegt dat personeel met deze weersomstandigheden heel creatief blijkt: “Naast de georganiseerde slaapplekken regelen ze zelf bedden in bijvoorbeeld familiekamers en kantoren, of logeren ze bij collega’s die dichtbij het ziekenhuis wonen.”

In het Frisius MC in Leeuwarden gaan de poliklinische afspraken, behandelingen en operaties ook gewoon door. Als patiënten niet fysiek aanwezig kunnen zijn, kijkt het personeel of de afspraak telefonisch kan of verplaatst kan worden. Het ziekenhuis vraagt medewerkers om thuis te werken wanneer mogelijk, maar biedt personeel ook slaapplekken aan.(ANP)