Familie krijgt 10.000 euro na inschattingsfout huisartsenpost bij coronapatiënt

De betreffende persoon raakt in oktober besmet met Covid 19. Zijn zus belde de huisartsenpost zeven keer terwijl de situatie verslechterde, maar er werd geen arts langs gestuurd. Hij raakte uiteindelijk buiten bewustzijn, werd naar Medisch Spectrum Twente gestuurd en overleed daar zes weken later.

Actie ondernemen

De verzekeraar heeft erkend dat na het derde of vierde telefoontje de huisartsenpost actie had moeten ondernemen. Of er een verband is met het overlijden kan niet worden vastgesteld volgens de verzekeraar. Letselschade-expert Yme Drost, die de familie bijstond, zegt tegen de krant dat het moeilijk te zeggen is of de uitkomst terecht is. “Als we er een rechtszaak van hadden gemaakt, had een deskundige kunnen oordelen dat de patiënt het toch niet had overleefd. Ook niet als eerder hulp was geboden. Dan wordt mogelijk niets uitgekeerd.”