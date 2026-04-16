ChipSoft bevestigt: medische patiëntgegevens gestolen bij ransomware-aanval

Bij de ransomware-aanval op IT-leverancier ChipSoft zijn medische patiëntgegevens gestolen. Dit blijkt uit het forensisch onderzoek dat ChipSoft heeft uitgevoerd.

“Alle getroffen zorginstellingen worden inmiddels geïnformeerd”, aldus ChipSoft. “Instellingen die de software van ChipSoft in eigen beheer uitvoeren of door derden laten beheren, zijn niet getroffen.” Patiënten krijgen via de zorginstellingen te horen of hun gegevens zijn buitgemaakt.

Een woordvoerder van ChipSoft bevestigt het verhaal van de Volkskrant dat het gaat om klanten van het HiX 365-platform.

Op zoek naar medische informatie

Volgens de Volkskrant gaat het daarbij om huisartsen, revalidatieklinieken en het Oogziekenhuis Rotterdam, omdat die dit platform gebruiken. De krant schrijft dat patiëntendata van andere ziekenhuizen niet zijn gestolen. Volgens de bron waren de hackers specifiek op zoek naar medische informatie over behandelingen.

Reactie topman ChipSoft

“Na veertig jaar toewijding aan betrouwbare zorg-ICT doet het ons pijn dat deze situatie is ontstaan. Deze ontvreemding van gegevens kunnen wij niet ongedaan maken. Wel doen wij er alles aan om de getroffen klanten in deze situatie zo goed mogelijk te ondersteunen”, zegt topman Hans Mulder.

Het forensisch onderzoek is nog niet afgerond. Verdere mededelingen hierover zegt ChipSoft niet te kunnen doen “vanwege het belang van een zorgvuldig en volledig onderzoek”.

Vorige week werd duidelijk dat criminelen een zogeheten ransomware-aanval hadden uitgevoerd op de systemen van ChipSoft. ChipSoft is de grootste leverancier van elektronische patiëntendossiers voor ziekenhuizen, maar is veel kleiner in de markt voor huisartsen.

Reactie minister Sterk

Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil dat softwareleverancier ChipSoft snel duidelijkheid verschaft aan de slachtoffers van wie gegevens zijn gestolen. “ChipSoft moet alles uit de kast halen om dit verder snel en zorgvuldig te onderzoeken.”

“Dit is een hele ernstige zaak”, aldus de CDA-minister. “Patiënten moeten kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn.”

(Skipr/ANP)