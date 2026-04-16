Drie toezichthouders weg bij Tactus Verslavingszorg vanwege jeugdzorgwet

De nieuwe wet schrijft voor dat een interne toezichthouder niet ook lid kan zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling. De verwachting was al dat jeugdzorgaanbieders daarom toezichthouders zouden moeten laten gaan.

Onafhankelijk

Organisaties moeten kunnen laten zien dat hun toezicht onafhankelijk is en dat daar geen twijfel over bestaat, laat Tactus Verslavingszorg weten. “Dat zie je ook terug in hoe organisaties hun governance inrichten en in de werving van nieuwe toezichthouders, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar onafhankelijkheid en het voorkomen van belangenverstrengeling.”

“Om iedere discussie over (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen en de onafhankelijkheid van het toezicht buiten twijfel te stellen, is in deze situatie besloten dat betrokken toezichthouders hun functie neerleggen.”

De vetrokken toezichthouders zijn Jeugdhulp Friesland-bestuurder Marjolein Bolt, Koraal-bestuurder Daan Creemers en Daantje Daniëls, directeur Zorg en Kwaliteit bij Jan Arends. Tactus Verslavingszorg is op zoek naar twee nieuwe toezichthouders en staat open voor een derde.