Stichting NR Goverance krijgt nieuwe voorzitter

Frissen is begonnen op 12 februari en volgt daarmee Winnie Sorgdrager op als voorzitter.

Raden van toezicht

Frissen is directeur van het SIDN fonds en bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden. Verder heeft zij heeft ruime ervaring als toezichthouder in meerdere sectoren als de zorg, het onderwijs en de cultuursector.

Tot 2025 was Frissen toezichthouder bij de Hogeschool van Amsterdam. Op dit moment is Frissen Lid en vice-voorzitter raad van toezicht Radboud Universiteit Nijmegen, tevens voorzitter O&O Commissie; lid raad van toezicht Radboudumc, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid; lid Stichtingsbestuur Radboud Universiteit Nijmegen.

Zorginstituut

Daarnaast is zij actief als lid raad van advies en Inspiratie Technologie en Innovatie, bij de Nationale Politie, lid college van toezicht en lid van de Digitaal Ethische Raad van ict-brancheorganisatie NL Digita, lid raad van advies IVIR (Instituut voor Informatierecht) UVA en voorzitter van raad van advies van het Zorginstituut.

Valerie Frissen: “Ik ben vereerd het stokje van Winnie Sorgdrager te mogen overnemen en daarmee in de komende jaren bij te dragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht in Nederland. NR doet dit sinds jaar en dag door de nieuwste inzichten op het gebied van toezicht en goed bestuur te verspreiden, het gesprek over wat toekomstbestendig toezicht met zich meebrengt te entameren en de community van toezichthouders te inspireren en te vernieuwen.”

NR Governance

NR Governance is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige entiteiten: Stichting NR, NR Search B.V., NR Advisory B.V. en NR Academy B.V.

Stichting NR is in 2002 door CNV, FNV, NCD, VCP en VNO-NCW opgericht en richt zich op de verbetering van het commissariaat met als uitgangspunt het Rijnlandse model waarin de belangen van alle stakeholders in de samenleving en organisaties serieus worden genomen. Stichting NR is uitgegroeid tot een specialist met een eigen visie op governance en een goed ontwikkeld kennisprogramma.