Farmaceut AstraZeneca onderzoekt fusie met rivaal VS

Het Britse farmacieconcern AstraZeneca voert gesprekken met de Amerikaanse rivaal Bristol Myers Squibb over een mogelijke fusie. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden. Een dergelijke deal zou een van de grootste farmaceutische concerns ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van bijna 400 miljard dollar.

De bedrijven hebben de afgelopen maanden gesproken over het combineren van de ondernemingen, aldus de bronnen tegen de zakenkrant. De besprekingen zouden binnenkort kunnen leiden tot een akkoord, maar het is ook mogelijk dat het proces vertraging oploopt of alsnog afketst.

AstraZeneca is het op een na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf van het Verenigd Koninkrijk. Een combinatie van de twee bedrijven zou een van de grootste deals in de farmaceutische industrie aller tijden zijn. De gefuseerde bedrijven zouden, gemeten naar beurswaarde, dan de vierde grootste geneesmiddelenproducent ter wereld creëren. (ANP)