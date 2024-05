Farmaceuten winnen eerste rechtszaak VS rond maagzuurremmer

Een vrouw spande de zaak aan omdat ze kanker zou hebben gekregen door Zantac, maar een jury in Chicago oordeelde dat GSK en Boehringer Ingelheim niet aansprakelijk zijn voor haar ziekte.

Kanker

De jury vond volgens GSK en de advocaten ook dat de farmaceuten Zantac op de juiste manier op de markt hadden gebracht, zonder te waarschuwen dat het kanker kan veroorzaken. De vrouw eiste een schadevergoeding van 640 miljoen dollar (bijna 592 miljoen euro). In de Verenigde Staten lopen nog duizenden soortgelijke rechtszaken tegen Zantac-makers, waarin in totaal miljarden dollars aan schadevergoedingen worden geëist.

Rechtszaken afgekocht

Zantac is al jaren op de markt en komt van verschillende medicijnfabrikanten. Het was lange tijd een van de populairste maagzuurremmers in de VS. Het middel werd enkele jaren geleden van de Amerikaanse markt gehaald na onderzoek door medicijntoezichthouder FDA. Pfizer en Sanofi hebben onlangs duizenden Zantac-rechtszaken afgekocht in de VS. (ANP)