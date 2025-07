FBZ blij en kritisch over AZWA

Voorzitter Maarten Faas: “Dit past in ons pleidooi om meer te werken vanuit vertrouwen in zorgprofessionals en minder vanuit verantwoording en controle.” Tegelijkertijd waarschuwt hij voor afspraken die juist tot meer controle kunnen leiden, bijvoorbeeld vanwege de nadruk op de aanpak van fraude in het AZWA.

Het gaat dan bijvoorbeeld om drempels aan de voorkant, zoals een betere controle op diploma’s en BIG, en om het herkennen en opvolgen van signalen. Faas: “Of het doel wordt behaald, hangt vooral af van de wil en het lef van de overheid en verzekeraars om zorgprofessionals daadwerkelijk vertrouwen te geven.”

Inzet van AI

Een tweede pijler in het akkoord is de inzet van AI. Veel randvoorwaarden en afspraken moeten echter nog concreet worden ingevuld, aldus Faas: “Om dit te laten slagen, is het in onze ogen essentieel dat zorgprofessionals vanaf het begin af aan bij innovaties en de implementatie van AI worden betrokken. En dat innovaties primair tot doel moeten hebben om zorgprofessionals te ontlasten.”

Lager arbeidsmarkttekort

In het AZWA wordt ook gekozen voor het opschalen van passende zorg en het versterken van de eerste lijn. Samen met het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) moet dit in 2028 leiden tot een lager arbeidsmarkttekort. Faas is blij met die focus op de eerste lijn. “We maken ons grote zorgen over de leegloop in sommige delen van de eerste lijn, zoals binnen de fysiotherapie, door het ontbreken van goede primaire arbeidsvoorwaarden.” (ANP)