Fijneman noemt steunkousen aantrekken voorbeeld overbodige zorg

Directievoorzitter van Zilveren Kruis, Georgette Fijneman, wijst in een radio-uitzending over het gebrek aan passende zorg in Nederland naar de ouderenzorg en medewerkers die dagelijks steunkousen bij cliënten komen aantrekken. Dat terwijl de zorgverzekeraar zelf allerlei barrières opwerpt voor wijkverpleegkundigen bij de aanschaf van elektrische hulpmiddelen.

Op de vraag hoeveel mensen in Nederland zorg krijgen waarbij je achteraf vast kunt stellen dat dat niet nodig zou zijn geweest, antwoordt Fijneman: “Het gaat ook om dingen als steunkousen. Er zijn allerlei manieren waarop je jezelf van steunkousen kan voorzien. Maar dan zijn er partijen die de ouderen daarbij gaan helpen. Dat is geen passende zorg, want dat is niet nodig.”

Extra machtiging

Uit onderzoek van Zorgvisie blijkt juist dat wijkverpleegkundigen van Icare geen elektrische hulpmiddelen mogen indiceren van Zilveren Kruis, zonder een extra machtiging van de ergotherapeut. Wijkverpleegkundigen zijn getraind om een passend hulpmiddel te vinden zodat cliënten zo snel mogelijk leren hoe ze zelf steunkousen kunnen aantrekken. Elektrische hulpmiddelen zijn soms de enige oplossing, maar veel duurder en daarom vindt Zilveren Kruis dat eerst een ergotherapeut moet worden ingezet, maar die zijn niet altijd te vinden. Dit zorgt voor veel extra (administratieve) taken voor de wijkverpleegkundige.

Zorgstelsel

Dat het eventuele gebrek aan passende zorg zou kunnen voortkomen uit de manier waarop het zorgstelsel in elkaar zit (Red: vraag van de radiopresentator: Voor medisch specialisten betekent meer opereren toch meer omzet?), beaamt Fijneman als volgt: “Dat is zeker een factor dat speelt. Je wordt gewoon per behandeling betaald. Daar zijn wel oplossingen voor, maar daar moeten we gewoon goed naar kijken met elkaar.”