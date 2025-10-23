Skipr

Financiële positie PFZW verbeterd

,

De financiële positie van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is verbeterd in het derde kwartaal. De zogeheten actuele dekkingsgraad steeg van 117,1 procent naar 120,7 procent.

De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 111,4 procent naar 113,9 procent.

De stijging van de actuele dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door de stijging van de marktrente. Met de beleggingen behaalde PFZW een kwartaalrendement van 1,3 procent. Het totaal belegd vermogen is in
het derde kwartaal gestegen van 248,5 miljard euro naar 252,6 miljard euro.

Nieuwe pensioenregeling

“Op weg naar de nieuwe pensioenregeling, waar we op 1 januari 2026 naar willen overstappen, hebben we het afgelopen kwartaal weer flinke voortgang geboekt”, vertelt Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW.

“We werkten aan de laatste puntjes op de i in een intensieve dialoog met DNB. Daarnaast was het alle hens aan dek bij het versturen van de eerste berekening naar onze ruim drie miljoen deelnemers. Die verzending is
begin deze maand gestart en loopt door tot medio november. Voor het eerst zien onze deelnemers nu wat de overstap voor hun eigen pensioen kan gaan betekenen. We merken dat veel deelnemers daardoor inloggen om hun eigen pensioen te checken.”

