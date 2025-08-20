Flinke toename agressie in Frisius MC

In het Frisius MC zijn vorig jaar 450 meldingen van agressie geweest. Dat zijn honderd meldingen meer dan vorig jaar. Er zijn vorig jaar twee rode kaarten opgelegd.

Dat blijkt uit berichtgeving van Omrop Fryslân. Voorbeelden van agressie in de ziekenhuizen in Leeuwarden en Heerenveen zijn volgens Baukje de Vries, voorzitter van de commissie Gewenst Gedrag bij het Frisius MC om schelden, intimideren, bedreigen en ook vaak fysiek geweld. Het geweld komt regelmatig voor op de spoedeisende hulp, vooral in de weekenden. Dan is er vaak sprake van alcohol- en drugsgebruik.

Frisius MC gebruikt een systeem met rode en gele kaarten. Patiënten of familieleden die een rode kaart krijgen zijn niet meer welkom in het ziekenhuis, behalve bij spoed.