Om geriatrische expertise toe te voegen in de acute keten van ouderenzorg hebben Florence en WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) de handen ineengeslagen. “Met een spoedconsult Specialist Ouderengeneeskunde (SO) kan er snel worden geschakeld in acute situaties”, meldt WZH .

In geval van spoed- en crisiszorg is al enige tijd een telefoonnummer beschikbaar voor (huis)artsen voor intercollegiaal overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

Intercollegiaal overleg

Per 1 juni is deze dienst uitgebreid met het spoedconsult SO. Op specifieke dagen wordt de lijn bemand door een dienstdoende specialist ouderengeneeskunde die eventueel binnen 24 uur huisbezoek kan doen. Het spoedconsult SO voor huisartsen is een samenwerking tussen Florence en WoonZorgcentra Haaglanden.