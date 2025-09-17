Skipr

FMS in aanloop naar debat: toegankelijke spoedzorg vraagt versterking van de hele keten

,

De acute zorg kan alleen toekomstbestendig georganiseerd worden als onderdeel van een sterk regionaal netwerk. Dat stellen de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) in hun visiedocument.

De FMS wijst erop dat overvolle spoedeisende hulpen, sluiting van verloskamers en oplopende wachttijden inmiddels dagelijkse kost zijn. “De problemen beperken zich niet tot het ziekenhuis of de SEH, maar spelen in de hele acute zorgketen”, aldus de federatie.

Acute zorg voorkomen

In aanloop naar het Tweede Kamerdebat over de toekomst van de acute zorg op 25 september pleiten de FMS en de NVSHA voor intensievere samenwerking tussen en binnen de eerste- en tweedelijnszorg. Hiermee willen de verenigingen patiënten sneller op de juiste plek te helpen .

Om onnodige acute zorg te voorkomen, willen de FMS en NVSHA een sterkere verbinding met het sociaal domein en preventie en alternatieve vormen van acute zorg voor specifieke patiëntgroepen. Daarnaast wil het duo slimmer gebruikmaken van technologie en digitale hulpmiddelen bij onder andere triage en doorverwijzing.

Samenhang

De FMS wijst erop dat sluiting van acute zorg niet door financiële redenen, maar vanwege  personeelstekorten ontstaat. “Dit speelt niet alleen bij de ziekenhuizen, maar in de hele zorgketen.” Daarom pleit de federatie voor een behoud van samenhang tussen de acute en reguliere zorg en het organiseren van alternatieve acute zorgvormen. “De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderkent de noodzaak van die samenhang bij acute verloskunde en ic-zorg – en die lijn zou ook voor de SEH moeten gelden.”

Budgetbekostiging

In een brief aan de Tweede Kamer – gestuurd op 10 september – uiten de FMS, ZN en NFU verder hun zorgen over de politieke ambities voor budgetbekostiging. “Wij constateren dat nu een tijdelijk tussenmodel dreigt te worden ingevoerd dat op weinig draagvlak kan rekenen in het veld, financieel geen enkel verschil maakt voor ziekenhuizen door budgetneutraliteit per ziekenhuis, het gevaar van een dubbel eigen risico voor verzekerden kent en tot hoge administratieve lasten voor alle ziekenhuizen leidt.”

Het drietal vraagt demissionair VWS-minister Jan Anthonie Bruijn daarom de besluitvorming uit te stellen. Wel verzoeken de FMS, ZN en de NFU de minister om druk op het proces te houden en met de veldpartijen en de NZa medio 2026 met een definitieve uitwerking en voorstel voor bekostiging van de SEH-zorg te komen. In de tussentijd garanderen de zorgverzekeraars financiële zekerheid voor alle SEH’s. “Het veronderstelde ontbreken daarvan was immers de belangrijkste reden voor de voorstellen tot verandering van de bekostiging.” Twee dagen na de brief meldde Bruijn dat de budgetbekostiging doorgaat en per 2027 in werking treedt.

Meer over:VWSZiekenhuizen

