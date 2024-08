FNV laaiend over fiscaal kompas om zzp’ers te behouden

Per 1 januari 2025 vervalt het handhavingsmoratorium op de wet DBA. Daarmee valt het doek voor schijnzelfstandigen en gaat de fiscus op schijnzelfstandigheid controleren. Zorgorganisaties lopen dan het risico dat de Belastingdienst aanklopt voor loonheffing. Daarom werkten Actiz, de Nederlandse ggz, NFU, VGN en ZorgthuisNL binnen Brancheorganisaties Zorg (BoZ) met adviesbureau Deloitte aan het Fiscaal Kompas ZZP Zorg.

Contra-indicaties

Volgens de BoZ biedt de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) genoeg mogelijkheden om als zzp’er in een zorginstelling te werken, zonder dat de fiscus hem kan kwalificeren als werknemer. Het Fiscaal Kompas adviseert onder meer met klem dat zorgaanbieders en zzp’ers in de overeenkomst van opdracht uitgebreid alle ‘contra-indicaties’ beschrijven die wijzen op een zelfstandig functioneren van de zorgprofessional.

Middelvinger

“Met teleurstelling en woede constateren we dat brancheorganisaties uit alle macht de mazen in de wet opzoeken”, reageert FNV-bestuurder Elise Merlijn op Zorgvisie. “In plaats van te kijken naar wat het beste is voor de zorg, voor patiënten, cliënten en vast personeel, wordt alles op alles gezet om de rekening weg te houden bij de werkgevers. Waar blijft de inspanning om in te zetten op vast personeel? Steek daar je tijd en geld in als zorgsector!”

Merlijn pleit dat zorgaanbieders het voor medewerkers onaantrekkelijk moeten maken om hun vaste dienstverband te verlaten. “Investeer in behoud van vast personeel. En ja, je zult, ook in de zorg, altijd voor een deel aangewezen zijn op flexwerkers. Maar flexibel werken kan ook prima in loondienst. Want waarom kun je dat wel regelen voor een zzp’er en niet voor je vaste personeel? Dat vraagt lef en leiderschap. Ik ben benieuwd wie die handschoen oppakt”, besluit Merlijn.