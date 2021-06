FNV: verplicht AED bij meer dan vijftig werknemers

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong is van mening dat een verplicht AED voor bedrijven belangrijk is. Dit zei zij in het programma Nieuwsuur. Ze vindt de Arbowet op dit punt nu nog te vaag.

Hartstilstand

Afgelopen zaterdag zagen veel mensen hoe de Deense voetballer Christian Eriksen een hartstilstand kreeg tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Hij werd daarop gereanimeerd met een AED, een apparaat waarmee het hartritme weer kan herstellen door het geven van een schok. Die behandeling redde waarschijnlijk zijn leven.

Reanimatie

Jong wees erop dat ongeveer 9 miljoen mensen het grootste deel van hun dag op het werk doorbrengen en dat de kans dus groot is dat daar iemand reanimatie nodig heeft. Daarom is het van groot belang een AED op het werk te hebben, aldus Jong.

Rode Kruis

Het Rode Kruis start vandaag met een reanimatiecursus op Instagram, genaamd ‘Life Saving Stories’. Hiermee hoopt de organisatie meer jongeren te bereiken, want volgens haar kunnen vijf op de zes jongeren niet reanimeren of een AED gebruiken, een apparaat dat het hartritme kan herstellen. (ANP)