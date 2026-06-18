Record aantal gesprekken Luisterlijn

Een recordaantal mensen heeft vorig jaar gebeld, gechat of gemaild met de Luisterlijn, waar vrijwilligers een luisterend oor bieden. In totaal voerden de vrijwilligers 331.861 gesprekken, meldt de organisatie achter de lijn in het jaarverslag over 2025. Dat was het hoogste aantal in het bestaan van de lijn, die in 1958 werd opgericht.

“Veel mensen geven aan zich niet gehoord te voelen, of niemand in hun omgeving te hebben om hun verhaal te delen”, verklaart de organisatie. “De samenleving verhardt, eenzaamheid neemt toe en polarisatie groeit”, voegt directeur-bestuurder Richard Coonen eraan toe. Mensen die contact opnemen zoeken vaak “geen oplossing, maar vooral iemand die zonder oordeel naar hen luistert”.

De vrijwilligers voerden 15.000 gesprekken meer dan in 2024. Het vaakst gaat het dan over mentale gezondheid en alles wat daarmee te maken heeft. “In de gesprekken werden gevoelens van eenzaamheid, verdriet en onrust het vaakst gedeeld.” Ook relaties en dagbesteding zijn veelbesproken thema’s. (ANP)