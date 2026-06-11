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Kamer wil dat kabinet zich uitspreekt tegen campagne tabaksfabrikant

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Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet zich uitspreekt tegen een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Via posters met een QR-code leidt Philip Morris mensen naar een website waar zij met hulp van AI bezwaren tegen strengere tabaksregels kunnen indienen bij de Europese Commissie. Het plan van Harmen Krul (CDA) is ondertekend door D66, VVD, PRO, CU en SP.

Krul schrijft in zijn motie dat het een “zeer onwenselijke en oneigenlijke vorm betreft van beïnvloeding van beleid door de tabaksindustrie”. Hij wil dat de regering zich niet alleen uitspreekt tegen de campagne, maar er ook samen met de verantwoordelijke toezichthouders voor zorgt dat tegen de campagne wordt opgetreden.

Klacht

Een groep gezondheidsfondsen en artsen diende afgelopen vrijdag al een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen de campagne van de tabaksfabrikant.

Philip Morris “wijst de kwalificatie van het kabinet dat het bedrijf commerciële belangen boven de volksgezondheid zou plaatsen, resoluut van de hand”.

De tabaksfabrikant vindt het “zorgwekkend dat het kabinet deelname aan een openbaar, door de Europese Commissie georganiseerd democratisch consultatieproces neerzet als ongewenste beïnvloeding”. De AI-tool die helpt bij het indienen van bezwaren neemt volgens de tabaksfabrikant zowel voor- als tegenargumenten voor strenge tabaksregels mee. (ANP)

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