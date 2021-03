FNV: ‘Zorgplus biedt contracten met onwettelijke voorwaarden’

FNV onderzocht de contracten van Montferland na enkele klachten. Zorgplus neemt personeel over van eerdere zorgaanbieders, maar wil dat gaan doen onder slechtere arbeidsvoorwaarden. Vermoedelijk krijgen tientallen medewerkers hier mee te maken.

Negatieve verhalen

Thuishulpmedewerker Esther Buiting werkte vier jaar met veel plezier bij BiOns en was niet blij met de overstap naar ZorgPlus. Zo’n zeven jaar geleden had ze al eens een gesprek met ZorgPlus, toen Sensire een gunning verloor. De arbeidsvoorwaarden waren volgens haar toen ook al slecht. Vakbond FNV voerde zelfs actie. Buiting kon bij Sensire blijven, maar wel in een ander gebied. Het betekende veel meer reistijd, maar dat had ze er graag voor over.

Van collega’s die wel overstapten, hoorde ze negatieve verhalen; hard werken, slecht betaald worden en vooral je mond houden als je het ergens niet mee eens bent, meldt de Gelderlander.

‘Wurgcontract’

“Toen ik het contract zag dat ZorgPlus ons aanbood, wist ik meteen dat het niet zou tekenen”, aldus Buiting. “En toen kwam de dag dat mijn huidige werkgever BiOns de gunning in Montferland verloor en wij te horen kregen dat we naar ZorgPlus moesten. Vanaf die dag sliep ik slecht. Ik mocht op gesprek komen. Het was een vervelend gesprek en een nog beroerder contract. Een wurgcontract. Toen ik thuiskwam, heb ik meteen contact opgenomen met de FNV.”

Aanpassing uren

De vakbond onderzocht het contract en adviseerde Buiting en haar collega’s niet te tekenen. Zo staan er artikelen in die bij een overname volgens de wet er niet in mogen staan, zoals een proeftijd van twee maanden. “Wat erger is, is dat de werkgever eenzijdig het aantal uren kan aanpassen”, aldus Eva Neerhof van de FNV. “Negen artikelen van het contract zijn in strijd met de cao. Voorwaarden over verrekening van min- en plusuren, de eindejaarsuitkering, kilometervergoeding, en de procedure van het ziekmelden vallen in het nadeel van de medewerker uit.”

Fout proeftijd

Frank Derksen, mede-eigenaar van ZorgPlus, laat weten dat er in het contract inderdaad een fout is gemaakt met de proeftijd en dat eventuele andere aanpassingen worden gedaan als dat nodig is. Verder wil hij inhoudelijk niet reageren, laat de Gelderlander weten.

Juridische check

ZorgPlus heeft de FNV laten weten het contract op details te zullen aanpassen. Neerhof laat juridisch uitzoeken of het contract daarmee wel aan de cao voldoet. Of medewerkers die al getekend hebben een nieuw contract krijgen blijft de vraag.