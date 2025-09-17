Skipr

Fors minder onterechte verdenkingen longkanker door AI

,

Onderzoekers van het Radboudumc hebben een AI-model gemaakt dat het aantal fout-positieve uitslagen bij longkankerscreening met 39 procent vermindert. Dat resultaat is volgens het academische ziekenhuis in Nijmegen van belang voor de eventuele invoering van bevolkingsonderzoek naar de ziekte.

“Vals-positieve uitslagen leiden tot onnodige vervolgscans, extra kosten en angst bij patiënten”, somt het ziekenhuis op. Veel plekjes die bij een eerste CT-scan als verdacht worden aangemerkt, blijken later toch goedaardig. Kunstmatige intelligentie kan dat probleem dus fors verkleinen.

Bedenkingen

Voor de Gezondheidsraad zijn onnodige vervolgonderzoeken een van de bedenkingen bij het al dan niet opzetten van uitgebreid bevolkingsonderzoek. De raad ziet ook voordelen, want longkanker kan daarmee wel eerder aan het licht komen. Dat verbetert de vooruitzichten. Het advies aan het kabinet luidde eerder dit jaar om “verder uit te werken” hoe bevolkingsonderzoek eventueel kan worden ingericht. (ANP)

TechnologieVolksgezondheidZiekenhuizen

Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

