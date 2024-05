Forse daling aantal nieuwe studenten verpleegkunde

Twee jaar geleden was er nog sprake van een piek in de belangstelling, zowel in het mbo als het hbo. Voor het aflopende studiejaar meldden zich volgens het CBS 20 procent minder mbo-kandidaten en zelfs 26 procent minder belangstellenden voor het hbo, vergeleken met die hoogtijdagen. De instroom van leerling-verzorgenden IG nam maar liefst met een derde af.

Verpleegkunde

Aan het begin van het lopende studiejaar begonnen circa 9000 mensen met de mbo-opleiding verpleegkunde en een kleine 7000 met de hbo-opleiding. Twee jaar eerder waren het er respectievelijk 11.000 en 9000. Een van de verklaringen voor die piek was volgens het CBS de extra aandacht voor de krapte in de zorg ten tijde van de coronapandemie. Voor de mbo-studie verzorgende IG daalde het aantal belangstellenden van bijna 10.000 naar bijna 7000.

Mbo

Volgens de CBS-cijfers nam het totaal aantal nieuwe mbo-studenten in de opleidingen in zorg en welzijn de afgelopen jaren af. In studiejaar 2023/’24 startten ruim 67.000 studenten een opleiding in zorg en welzijn, tegen 73.000 twee jaar eerder. Dat is een afname van 8 procent. Bij de overige opleidingen in het mbo daalde het aantal nieuwe studenten met 3 procent.

Hbo

Het aflopende studiejaar begonnen ongeveer 45.000 studenten een hbo-opleiding voor een baan in zorg en welzijn, in 2021/’22 waren er 48.000 nieuwkomers.

Pedagogisch werk

Het aantal nieuwe mbo-studenten pedagogisch werk nam juist toe. Aan het begin van het huidige studiejaar startten in het mbo ruim 14.000 mensen, 19 procent meer dan twee jaar eerder. In het hbo zag het CBS ook iets meer belangstelling voor pedagogiek. Bij de bacheloropleiding pedagogiek bijvoorbeeld ging het aantal instromers van 2400 naar 2500 nieuwe studenten. (ANP)