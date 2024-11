Fraude met certificaten zorgpersoneel groeit

De precieze omvang van de fraude is nog onbekend, maar de zorgen van het Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn groot, schrijven de ministers.

Verontrustende toename

Het aantal bureaus dat de vrijstellingen of ‘eerder verworven competenties’ (EVC’s) verstrekt is ‘verontrustend’ toegenomen. Zo kwamen er tussen april en september ongeveer tien bij. Eén onderzocht bureau was vermoedelijk al goed voor 800 tot 1200 valse certificaten.

Bruins roept mbo-instellingen op om leerlingen tot nader order niet zomaar een vrijstelling te verlenen. Hij vraagt de instellingen “zeer terughoudend en zorgvuldig om te gaan met vrijstellingen voor bepaalde mbo-zorgopleidingen.” (ANP)