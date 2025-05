Onderzoek: 10.000 zzp’ers verlaten de zorg

© marchmeena29 / Getty Images / iStock

In het onderzoek (.pdf) hebben ze de ruim 40.000 leden van SoloPartners, de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg, gevraagd naar hun verwachtingen en voorkeuren. 1.742 respondenten reageerden op de vragen. Het onderzoek is gepubliceerd in economisch vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB).

Conservatieve schatting

Waarschijnlijk gaat het om een conservatieve schatting, merken de onderzoekers op. Een kleine, maar significante groep zelfstandigen weet nog niet wat ze gaan doen in reactie op het handhaven van schijnzelfstandigheid.

In het onderzoek zeggen zelfstandigen het gevoel te hebben dat ze zich gedwongen worden door de situatie. Ik ga starten in een baan buiten de zorg, dit is een besluit dat ik heb genomen i.v.m. de heksenjacht op de zzp’ers”, schrijft een zzp’er die stopt in de zorg.

Onduidelijkheid

Dit geldt ook voor de mensen die wel in loondienst gaan. “Door de onduidelijkheid van de wet DBA zijn de zorgorganisaties niet te overtuigen om mij in te huren als zzp’er. Ik ben dan een soort gedwongen om in loondienst te werken”, schrijft een zzp’er.

In totaal is 5 procent van alle respondenten in het onderzoek gestopt als zzp’er. Dit komt overeen met het percentage dat de Kamer van Koophandel heeft gemeld voor de laatste zes maanden in de zorg.

Onervaren zzp’er stopt

Uit het onderzoek blijkt ook dat vooral oudere en relatief onervaren mannelijke zzp’ers stoppen als zelfstandige. Hoe meer ervaring een zzp’er heeft, hoe minder kans er is dat die persoon stopt. Zo blijft 95 procent van de zzp’ers met meer dan twintig jaar ervaring werken als zelfstandige. Maar voor mensen met maar één jaar ervaring is dit 70 procent.

Uit het onderzoek blijkt nogmaals dat zelfstandigen vooral voor zichzelf willen werken door de vrijheid en flexibiliteit. Een meerderheid zou dan ook niet in loondienst gaan. De opstellers van het onderzoek merken dan ook op dat het belangrijk is om duidelijkheid te scheppen over de criteria voor schijnzelfstandigheid, maar ook om werken in de zorg aantrekkelijk te maken. “Aandacht voor flexibiliteit en autonomie, redenen waarom veel professionals zzp’er zijn geworden, lijkt daarbij cruciaal.”