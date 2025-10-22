Skipr

Thema: Financiën
FT: Washington werkt aan nieuwe studie naar geneesmiddelenprijzen

De Amerikaanse regering bereidt een nieuw onderzoek voor naar de geneesmiddelenprijzen in de Verenigde Staten.

Die studie maakt mogelijk de weg vrij voor een nieuwe golf van importheffingen in de farmaceutische industrie, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Prijzen gelijk trekken

Washington zou met de studie willen nagaan of handelspartners van de VS te weinig betalen voor geneesmiddelen. Trump heeft herhaaldelijk geklaagd dat andere landen minder betalen dan de VS voor medicijnen en heeft aangegeven maatregelen te zullen nemen tegen landen die weigeren de prijzen gelijk te trekken.

Ozempic

Ozempic, het populaire afslankmiddel van het Deense Novo Nordisk, kost in de VS bijvoorbeeld 936 dollar voor een maandvoorraad, maar slechts 147 dollar in Canada. In Frankrijk gaat het zelfs maar om 83 dollar, volgens gegevens van non-profitorganisatie KFF. Verschillende farmaceuten hebben al deals aangekondigd met de VS om de prijzen van enkele van hun producten te verlagen. (ANP)

