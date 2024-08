Fusie Lelie zorggroep en WZU Veluwe krijgt groen licht ACM

Begin dit jaar maakten WZU Veluwe en Lelie zorggroep hun voornemen tot fusie bekend. Beide organisaties vinden elkaar in de christelijke identiteit waar vanuit de zorg wordt georganiseerd. De werkgebieden sluiten op elkaar aan en de samenvoeging draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Met de fusie willen de bestuurders het zorgaanbod verder ontwikkelen en vernieuwen. Ook wil de nieuwe organisatie straks effectiever innoveren, werken aan kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers.

Overgangsperiode

Uitgangspunt bij de overgangsperiode is dat er zo min mogelijk verandert voor cliënten en zorgmedewerkers.

Christelijke identiteit

Lelie zorggroep is in 2010 ontstaan uit een fusie van verschillende christelijke zorgorganisaties. De organisatie is landelijk actief van Goes in Zeeland tot Assen in Drenthe. De organisatie biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg, dagbesteding, behandeling en ambulante hulpverlening. In de buurt van de Veluwe is de zorggroep vooral actief onder de thuiszorgdivisie Curadomi in onder andere Kampen en Harderwijk. WZU Veluwe is een middelgrote regionale zorgaanbieder op de Noord-Veluwe. Zij biedt christelijke zorg en ondersteuning in de vorm van thuiszorg, dagbesteding, behandeling en verpleeghuiszorg. Bij WZU Veluwe werken 1300 medewerkers.