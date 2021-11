Fusie tussen organisaties palliatieve zorg

Het Academisch Hospice Demeter in De Bilt fuseert per 1 januari met zorgorganisatie AxionContinu uit Utrecht. Met de samenwerking kunnen zorgprofessionals en zorgpartners in de regio makkelijker beschikken over een hoogspecialistisch palliatief netwerk.

Het regionaal palliatief netwerk richt zich met name op de meer complexe zorgvraag in de laatste levensfase en op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de palliatieve zorg. Voor cliënten betekent dit dat goede palliatieve zorg zich niet alleen tot de hospices beperkt, maar breder in de regio ingezet kan worden. Het maakt niet uit waar een cliënt verblijft.

Omdat mensen langer thuis blijven wonen en doorgaans het liefst ook thuis willen sterven, is het belangrijk dat een goede samenwerking plaatsvindt van zorgverleners rondom deze laatste fase van het leven en er een toegankelijke ontmoetingsplek is waar kennis kan worden uitgewisseld, aldus beide organisaties.

Meer kans van slagen

Met name de bundeling van palliatieve expertise en wetenschappelijke onderzoek van het Academisch Hospice Demeter, samen met de omvang en kennis voor ouderen met complexe aandoeningen van AxionContinu, maakt de fusie tot grote meerwaarde voor de regio, stellen de organisaties: “Zorginnovaties als het verder ontwikkelen van balanszorg voor doelgroepen zoals bijvoorbeeld mensen met ALS krijgen nu meer kans van slagen.”

Martin den Hartog (AxionContinu): “Demeter heeft veel expertise op het gebied van de palliatieve zorg. Ze zijn één van de grondleggers van de hospicezorg in Nederland. Daarom zijn wij ook trots op de toetreding van Demeter tot AxionContinu. Met elkaars kennis en expertise versterken we elkaar en kunnen we de zorg voor mensen in de laatste levensfase naar een nog hoger niveau brengen”.