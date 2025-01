Meer dan de helft van de fysiotherapeuten overweegt te stoppen

“Wat we hier zien is het effect van het niet functioneren van de marktwerking in de zorg”, zegt Lodi Hennink, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hierover. “Dit drukt fysiotherapeuten uit de zorg. Als deze trend doorzet, is Nederland over vijf jaar een derde van zijn fysiotherapeuten kwijt. Door ingrijpen van de Nederlandse Zorgautoriteit kan het tij worden gekeerd. Daarmee is het mogelijk zo veel mogelijk fysiotherapeuten alsnog binnenboord te houden.”

Financiële onzekerheid

Uit de Kleinbedrijf Index Fysiotherapie blijkt dat financiële onzekerheid en toenemende druk vanuit wet- en regelgeving de belangrijkste oorzaken zijn van deze trend. De impact van deze ontwikkelingen is groot, zegt KNGF. “Patiënten worden de dupe: het zal steeds moeilijker worden een fysiotherapeut in de wijk te vinden. En er zijn hogere maatschappelijke kosten: patiënten zullen daardoor vaker in het ziekenhuis belanden, zonder dat dit medisch gezien nodig is.”

Om het tij te keren, doet het KNGF een dringende oproep aan de politiek. Hennink pleit ervoor dat NZa minimumtarieven gaat instellen voor fysiotherapiepraktijken. Nu is het zo dat een fysiotherapeut om de hoek ongeveer 35 procent minder verdient dan een collega in het ziekenhuis. Met minimumtarieven kan dit gat worden gedicht. “Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat fysiotherapeuten in de wijk hun jasje niet aan de wilgen hangen”, aldus Hennink.