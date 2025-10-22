Skipr

Thema: Financiën
Galapagos stopt met celtherapie, sluiting vestiging Leiden dreigt

Biotechnoloog Galapagos wil stoppen met zijn activiteiten op het gebied van celtherapie. Daardoor dreigt onder meer de sluiting van de vestiging in Leiden, waar ongeveer tweehonderd mensen werken.

De plannen raken naar verwachting ongeveer 365 medewerkers in Europa, de Verenigde Staten en China, meldde de onderneming dinsdag. Daarbij zou dit mogelijk leiden tot de sluiting van de vestigingen in Leiden, Bazel, Princeton, Pittsburgh en Shanghai.

Galapagos, met hoofdkantoor in het Belgische Mechelen, wil de rest van zijn organisatie herpositioneren “voor langetermijngroei”. Over wat dit precies betekent, is het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf in een persverklaring niet heel concreet.

Oncologie

Eerder dit jaar kondigde Galapagos nog aan zich te willen opsplitsen. Er zou een nieuw bedrijf worden opgericht met de naam SpinCo en Galapagos zelf zou zich gaan richten op zijn celtherapieën in oncologie. Maar op dat plan kwam Galapagos in mei terug “naar aanleiding van ontwikkelingen in regelgeving en de markt”. Daardoor leek verdergaan met celtherapie opeens niet zo interessant meer.

De afgelopen maanden is vervolgens naar mogelijke kopers gezocht voor de celtherapietak. “Ondanks een beperkt aantal niet-bindende biedingen zijn er uiteindelijk geen haalbare voorstellen ontvangen met voorwaarden of financiering die de toekomst van deze activiteiten voldoende zouden waarborgen”, stelt topman Henry Gosebruch.

De plannen om de celtherapie-activiteiten af te bouwen zijn nog onder voorbehoud van afronding van overlegprocedures met de ondernemingsraden in België en Nederland. Mocht er toch nog een goed voorstel komen van een partij die verder wil met de celtherapietak of een deel daarvan, dan wil het bedrijf dit nog in overweging nemen.

Tegenvallers

Galapagos, opgericht in 1999, was jarenlang de belangrijkste speler in de Nederlandse biotechsector. Het bedrijf dacht ook te kunnen uitgroeien tot een succesvolle producent van geneesmiddelen. Beleggers stuwden het aandeel op de beurs tot grote hoogte. Maar de laatste jaren kampte de onderneming met tegenvallers en de beurswaarde daalde fors. Er zijn ook verschillende wisselingen aan de top geweest. De hoop lijkt nu gevestigd op de miljarden euro’s die het bedrijf nog in kas heeft. Daarmee kan Galapagos mogelijk nieuwe overnames doen en zo weer een pijplijn van nieuwe therapieën opbouwen. (ANP)

Meer over:Medicijnen

