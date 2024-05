Gebruik Ozempic als afslankmiddel maakt het te duur voor de Deense overheid

De enorme populariteit van het diabetesmedicijn, dat steeds vaker wordt gebruikt als afslankmiddel, gaat de Deense gezondheidszorg te veel geld kosten.

De Deense toezichthouder op geneesmiddelen gaat ervan uit dat ongeveer de helft van de huidige gebruikers op een goedkoper medicijn kan overstappen. Vorig jaar gaven de Deense autoriteiten 200 miljoen dollar uit aan Ozempic. Dat is 8 procent van alle medicijnkosten en twee keer zoveel als in het jaar ervoor. Ambtenaren waarschuwen dat als de kosten blijven stijgen, er bezuinigd moet worden op de zorg.

Ozempic is bedoeld voor diabetespatiënten, maar sinds het middel door beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk wordt aangeprezen als afslankmiddel, kan de producent maar deels aan de vraag voldoen. Novo is door de productie van Ozempic in korte tijd uitgegroeid tot het waardevolste bedrijf van Europa. (ANP)