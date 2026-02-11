Geen duidelijkheid over schadevergoeding gebruikers anticonceptie Essure

Duizenden vrouwen moeten langer wachten op de beslissing of ze een schadevergoeding krijgen voor gezondheidsklachten die zouden zijn veroorzaakt door de anticonceptie Essure van Bayer. De rechtbank in Utrecht zou daar woensdag uitspraak over doen, maar de rechters concluderen dat ze meer informatie nodig hebben.

De eiseressen hebben medisch-wetenschappelijke onderzoeken gedeeld om hun schadeclaim kracht bij te zetten. Bayer heeft ook zulke onderzoeken naar voren geschoven om dat juist te ontkrachten. “Bij deze stand van zaken komt de rechtbank in dit vonnis tot de conclusie dat zij eerst meer informatie nodig heeft, voordat zij kan beslissen of de klachten van de vrouwen veroorzaakt worden door Essure en of Essure gebrekkig is”, oordelen de rechters. Om meer duidelijkheid te krijgen, “moet Bayer nadere informatie aanleveren en zal de rechtbank een commissie van deskundigen benoemen”.

De deskundigen moeten de rechters uitleg geven over “de zeggingskracht en relevantie” van de onderzoeken. Het is nog niet bekend wie in die commissie komen.

30.000 vrouwen

Tussen 2001 en 2017 hebben ongeveer 30.000 vrouwen in Nederland Essure laten plaatsen. De spiraalvormige veertjes moesten de eileiders blokkeren, zodat ze niet meer zwanger zouden worden. Van hen hebben ruim 4000 de implantaten laten weghalen. Ze kregen lichamelijke klachten, die volgens hen door de anticonceptie kwamen. De eisers willen voor de meeste vrouwen een schadevergoeding van 10.000 tot 20.000 euro, en voor sommige vrouwen 40.000 euro. (ANP)