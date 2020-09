Geen vaccinatieplicht ziekenhuizen, wel dringende oproep

Belangrijk vinden de ziekenhuizen het wel dat hun medewerkers zich laten inenten als dat over een tijdje mogelijk is. “Onze boodschap is: laat je vaccineren als er een goed vaccin is, want je kunt je collega’s en andere patiënten besmetten.”

In het AD opperden twee arts-microbiologen woensdag om medewerkers die zich niet laten vaccineren te weren van bepaalde afdelingen, zoals de intensive care. De NVZ laat dat voor hun rekening. “Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT). Dat advies is nu: als je geen klachten hebt, mag je werken.”

De woordvoerder zegt dat van een “dwingende oproep” aan het personeel geen sprake zal zijn. (ANP)