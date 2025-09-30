Geen volwaardige seh in nieuwbouw Antonius Emmeloord

Er komt geen volwaardige spoedeisende hulp in de nieuwbouw van ziekenhuis Antonius in Emmeloord. Dat blijkt uit berichtgeving van Omroep Flevoland die bij een raadscommissie in de Noordoostpolder was.

Bij de raadscommissie was bestuursvoorzitter van Antonius, Annette Imhof, en die zei dat een seh niet haalbaar is door een tekort aan medisch specialisten en het ontbreken van voorzieningen, zoals een intensive care, operatiekamers en geboortezorg. Deze faciliteiten zijn alleen aanwezig in de hoofdvestiging in Sneek.

De spoedpost in Emmeloord werd in 2022 afgeschaald, deels om financiële redenen, maar ook omdat personeel elders harder nodig was, stelt Omroep Flevoland. Bovendien werd er volgens het ziekenhuis relatief weinig gebruikgemaakt van de seh in de Noordoostpolder. Inwoners zijn nu aangewezen op de huisartsenpost in de dependance: een spoedpost die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend open is. Voor complexe en acute zorg moeten inwoners naar ziekenhuizen in Sneek of Zwolle.

Waarschuwing

Eind dit jaar begint de bouw van een nieuw gezondheidscentrum naast de huidige locatie in Emmeloord. Raadsleden hoopten dat de seh hier zou terugkeren. Antonius gaf eerder aan de mogelijkheden te onderzoeken, maar waarschuwde al voor het personeelstekort.

Meer inwoners

De roep om betere spoedzorg is groot bij de politieke partijen in de Noordoostpolder. Het inwonertal van Noordoostpolder, Urk en de omliggende regio gaat de komende jaren groeien naar 100.000 mensen. De politieke partijen willen een gezamenlijk plan met het ziekenhuis en verzekeraars, inclusief een strategie voor het werven van personeel.

Motie

Ook de provincie probeerde in Den Haag te lobbyen voor betere spoedzorg. Een unaniem aangenomen motie van BBB en ChristenUnie riep op om te onderzoeken hoe zoveel mogelijk 24-uurs zorg in Noordelijk Flevoland kan worden gerealiseerd. Per 1 januari 2027 wordt budgetbekostiging ingevoerd voor de spoedzorg. Dat moet ziekenhuizen meer financiële zekerheid geven om seh’s open te houden.