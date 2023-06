Geert Litjens benoemd tot hoogleraar Al voor analyse van medische beelden

Geert Litjens is benoemd tot hoogleraar Al voor analyse van medische beelden in de pathologie en radiologie aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit.

Bijzonder aan het werk van Geert Litjens (1985) is het overstijgen van specialismen. De zorg is nu georganiseerd vanuit specialismen. Een radioloog kijkt naar een MRI-scan en vervolgens beoordeelt een patholoog het weefsel van een biopt. Beide artsen kunnen ondersteuning krijgen van AI, computersystemen die helpen bij de analyse. Maar de verschillende specialismen komen pas daarna samen in een multidisciplinair overleg. Niemand kijkt tot in detail naar alle diagnostiek.

Combineren

Litjens ontwikkelt AI die alle metingen aan een patiënt kan analyseren en combineren. Het gaat dan om scans, zoals MRI, weefselanalyses, bloedwaarden, klinische chemie en genetische informatie. De AI richt zich dus op de ziekte als geheel. “Een AI-systeem waarin je alle informatie integreert kan veel meer over een ziekte zeggen dan alleen de patholoog of radioloog”, vertelt Litjens.

De eerste stap is de combinatie van radiologie en pathologie. Litjens: “Wat je met een scan in een patiënt ziet, kun je makkelijk correleren aan de analyse van het weefsel dat uit diezelfde patiënt komt.” Daarom zoekt hij met AI in duizenden scans en de bijbehorende weefselanalyses naar patronen die kunnen voorspellen hoe het verder met de patiënt zal gaan. Ook koppelt hij beide technieken aan elkaar: zo leert de AI welke scan bij welke weefselanalyse hoort.

Later wil Litjens naast scans en pathologie ook andere analyses gaan toevoegen aan zijn AI-systemen. Zo zijn genetica en moleculaire markers belangrijk bij borstkanker, en kijkt een arts bij prostaatkanker naar markers in het bloed. Op die manier krijgt ieder ziektebeeld een eigen AI-systeem.

Loopbaan

Geert Litjens studeerde Biomedische Technologie aan de TU Eindhoven. Hij promoveerde in 2015 aan het Radboudumc op zijn proefschrift, getiteld Computerized detection of prostate cancer in multi-parametric MRI.