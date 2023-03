Gegevens van ruim 3000 klanten zorgverzekeraar CZ op straat

CZ werkte samen met Blauw voor tevredenheidsonderzoeken. Het gaat om klanten die vallen onder een collectieve zorgverzekering. Die verzekering kunnen werknemers van een bedrijf bijvoorbeeld afsluiten tegen gunstige voorwaarden. Ook de gegevens van de organisaties die de collectieve verzekeringen van CZ aan hun werknemers aanbieden, zijn gelekt. Volgens de zegsman gaat het om gegevens als namen en e-mailadressen.

Veertien bedrijven

Blauw meldde eerder dat in totaal veertien bedrijven door het datalek zijn getroffen. De marktonderzoeker kreeg vrijdag bericht dat een onbevoegde toegang had tot het netwerk van de softwareleverancier. Maandag bevestigde deze leverancier dat er daadwerkelijk gegevens waren gestolen. Het bedrijf onderzoekt nog welke gegevens precies zijn gestolen of bekeken door onbevoegden. De toegang tot de persoonsgegevens is inmiddels afgesloten.

Telecombedrijf VodafoneZiggo en de NS werden vooralsnog het hardst geraakt, van deze bedrijven lekten de gegevens van respectievelijk ongeveer 700.000 en zo’n 780.000 klanten. (ANP)