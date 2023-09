Lunet stopt met Centrale24

Dat meldt Brabants Dagblad. Centrale24 is in 2016 opgericht door toenmalig Lunet-bestuurder Loet Smeets. In 2019 werd technologiebedrijf Simac voor 50 procent mede-aandeelhouder.

Gehandicapteninstelling SWZ, ook uit Brabant, stopte al eerder met Centrale24. SWZ stelt dat ze van Centrale24 te horen kreeg dat Centrale24 de kwaliteit van dienstverlening niet langer kon waarborgen.

Strategische keuze

De directeur van Centrale24 bestrijdt dat de kwaliteit van zorg in het geding is. De verandering is volgens Eduward van den Berg het gevolg van een strategische keuze van Lunet om meer in te gaan zetten op slimme technologie, bijvoorbeeld sensoren die waarschuwen als een cliënt gaat dwalen of valt. Van den Berg: “Dat vraagt om grote investeringen en om een ander soort zorgcentrale dan Centrale24.”

Wel heeft Centrale24 voor de start van de zomerperiode bij SWZ aangegeven dat ze in de vakantie niet elke dag de bemensing rond konden krijgen.