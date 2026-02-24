Skipr

Gehandicaptenzorg protesteert met rode outfit minister Sterk

,

Medewerkers uit de gehandicaptenzorg gaan woensdag in het rood gekleed, net als minister Mirjam Sterk op de bordesfoto. De actie is bedoeld om de sector zichtbaar te maken. Medewerkers protesteren met de outfit tegen de geplande bezuinigingen. Premier Rob Jetten legt woensdag de regeringsverklaring af in de Tweede Kamer.

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander gaat traditiegetrouw met de nieuwe ministersploeg op de foto op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. Premier Rob Jetten vormt samen met een ploeg van ministers en staatssecretarissen kabinet-Jetten. REMKO DE WAAL / ANP

De initiatiefnemer van de actie is Luka Doppen, ambassadeur voor de gehandicaptenzorg en persoonlijk begeleider op een woning in Aalten waar mensen wonen met een ernstige meervoudige beperking.

Op de bordesfoto van maandag staat de nieuwe minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport Mirjam Sterk weliswaar achteraan, maar ze is toch heel zichtbaar door haar rode outfit. Doppen ziet hierin een mooie metafoor met de gehandicaptensector, die ook in Sterks portefeuille zit.

Sterk voor gehandicaptenzorg

Voor Doppen voelt het alsof de gehandicaptenzorg ook vaak achteraan staat, terwijl de sector juist meer zichtbaarheid en erkenning verdient. Daarom postte ze op haar social media de oproep aan iedereen die de sector een warm hart toedraagt om woensdag in het rood gekleed te gaan.

De oproep met de #SterkVoorGehandicaptenzorg krijgt op sociale media veel bijval en wordt ook omarmd door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de branchevereniging van organisaties in de gehandicaptenzorg.

Knokken

VGN-voorzitter Boris van der Ham: “Mirjam Sterk heeft het begrepen. Wie de bordesfoto bekijkt, kan niet om haar heen. Ik verwacht van haar dat ze ook de mensen die in gehandicaptenzorg werken ziet staan. De 200.000 medewerkers die zich elke dag inzetten voor mensen met een beperking en voor de mensen die hen liefhebben. Ik verwacht ook dat minister Sterk in het kabinet knokt om de fout in het regeerakkoord terug te draaien. De verdubbeling van bezuinigingen telt op tot ruim een half miljard. Dat zal grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Wij willen dat dit gezien wordt.”

